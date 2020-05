Così gli stabilimenti balneari del litorale romano si preparano a "una stagione anomala"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 29 maggio saremo senz'altro pronti ad accogliere la cittadinanza che avrà certamente tanta voglia di mare dopo il lungo periodo di lockdown". Lo dichiara ad Agenzia Nova" il presidente del comitato Balneari di Ostia "Andrea De Fonte. Il comitato raccoglie le rappresentanze di circa 50 stabilimenti, tutti del litorale romano. La data c'è ed anche le direttive da rispettare per ridurre al minimo il contagio. "Aspettiamo -dice De Fonte- l'ordinanza comunale del Municipio Roma X ma sostanzialmente siamo pronti alla riapertura anche perché ogni stabilimento aveva anticipato i lavori". Scongiurato il pericolo di andare in spiaggia con le mascherine e di vedersi sulla sdraio, circoscritti da pareti di plexiglass, gli stabilimenti dovranno far si che ogni piazzola d'ombrellone non sia inferiore ai 10 metri quadrati. "Ciò comporterà una riduzione del numero di ombrelloni di circa il 40 per cento. Ci si chiede inoltre di favorire le prenotazioni e abbiamo l'obbligo di sanificare e igienizzare tutte le dotazioni ad ogni cambio di clientela, fosse anche per una sola ora di affitto sdraio". Questo ovviamente porterà ad un aumento dei costi di gestione. "La linea del comitato è stata quella di non far ricadere gli aumenti sui clienti, ma c'è sempre il libero mercato e, a quel punto, ognuno deciderà i prezzi da adottare anche in base ai servizi che offre. Sappiamo bene quali sono le condizioni economiche della gente e siamo anche pronti ad affrontare una stagione che sarà sicuramente anomala e che sarà già difficile recuperare le spese". L'ordinanza prevede anche altro. "Per 30 giorni -continua De Fonte- dovremo conservare i dati dei frequentatori degli stabilimenti, ovviamente nel rispetto della privacy". Adesso che dubbi e incertezze sono state sgomberate dalla fissazione della data della riapertura, si respira un'aria più serena. "Intanto siamo soddisfatti che le nostre imprese possano cominciare a lavorare", conclude. (Rer)