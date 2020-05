Coronavirus: Piemonte, altri 21 decessi, sale a 3.718 il totale delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 21 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. In seguito al riallineamento dei dati richiesto alle Asl, risultano ulteriori 18 decessi risalenti ai mesi di marzo e aprile, che le stesse Asl non avevano ancora registrato sulla piattaforma informatica regionale. Il totale, in Piemonte, è ora di 3.718 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 624 Alessandria, 221 Asti, 198 Biella, 352 Cuneo, 319 Novara, 1.640 Torino, 203 Vercelli, 125 Verbano-Cusio-Ossola, 36 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. (Rpi)