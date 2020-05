Coronavirus: Piemonte, 20 mila test sierologici per le forze dell'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano operativo, saranno i singoli Corpi militari di appartenenza e le singole strutture lavorative a predisporre la possibilità di effettuare gli esami, il tutto con il supporto logistico della Regione e dell’Esercito, che metterà a disposizione personale infermieristico per l’esecuzione dei test. "Per noi questo piano è di importanza essenziale perché garantisce un’indagine epidemiologica fondamentale in comparti strategici per la popolazione. Forze dell’Ordine e lavoratori del settore Giustizia sono sempre a contatto con il pubblico e hanno bisogno che l’allerta sulle loro condizioni fisiche sia sempre alta - spiega l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca -. Con questi test sierologici su base volontaria potremo raggiungere tutti gli agenti che operano in Piemonte e che non hanno smesso di prestare il loro servizio a difese della popolazione anche nei momenti più critici e rischiosi dell’epidemia". "Ringrazio la Regione per questa opportunità che viene offerta a tutti coloro che operano nel comparto sicurezza e giustizia – conclude il prefetto di Torino, Claudio Palomba – che hanno saputo porre in essere con equilibrio i necessari controlli per il contenimento della pandemia a favore di tutta la cittadinanza e supportare con grandissimo spirito di sacrificio le azioni delle Istituzioni pubbliche chiamate a gestire direttamente i molteplici bisogni della popolazione nel contesto emergenziale determinato dal Coronavirus". (Rpi)