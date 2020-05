Campania: Lega dei circoli per il Meridione, Vittorio Serrapica alla guida della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella settimana della Legalità dedicata alla memoria di Giovanni Falcone e di tutti gli Eroi caduti nello 'Spirito di servizio', un segnale forte e chiaro alla politica di questi ultimi tempi, partendo dalla Campania. Serve una nuova generazione di politici che riportino la stessa allo 'Spirito di servizio', alla democrazia, al dialogo e alla legalità". Lo ha dichiarato in una nota Tiziana Demma, presidente della "Lega dei circoli per il Meridione" nell'ufficializzare la nomina dell'ing. Vittorio Serrapica alla guida della Campania. "Allora - ha proseguito Demma - possiamo parlare di una Comunità equa, giusta e responsabile. I Circoli sono il luogo di incontro e di consolidamento di questa nuova classe politica partendo dalla valorizzazione di quella stessa Società civile che costruisce Comunità riportando al centro la Persona e i suoi bisogni. I Circoli hanno come obiettivo la promozione e lo sviluppo del Sud attraverso i valori della Legalità e della Giustizia rilanciando così una sfida importante a tutto il nostro Paese. Un atto di chiarezza e una sussunzione di responsabilità dovuta. Auguriamo buon lavoro a Vittorio Serrapica, classe 1980, Ingegnere dell'Ordine di Napoli, cittadino di Pompei, sede del più grande Parco archeologico, attivo sul territorio come professionista e come Politico con diversi progetti e iniziative, traduzione operativa della sua capacità di ascolto e di azione nella sua Comunità di appartenenza", ha concluso Demma.(Ren)