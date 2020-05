Coronavirus: Casciello (FI), Comuni zona rossa del Sud esclusi da Fondo speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gigi Casciello, deputato di Forza Italia, ha presentato un emendamento al decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (in particolare all'articolo 112) per chiedere che "vengano inseriti tutti i comuni dichiarati zona rossa dai provvedimenti nazionali e regionali, a prescindere dalla durata del periodo di isolamento, che comunque non sia stata inferiore ai 15 giorni". Questo il senso dell'emendamento per evitare che molti Comuni campani e del Sud Italia dichiarati zona rossa, risultino esclusi e non beneficiari del fondo per le zone rosse (che sarebbe stato dotato di 200 milioni di euro per il 2020). "Un errore - ha aggiunto il parlamentare azzurro e cofondatore dell'associazione Voce libera - al quale rimediare assolutamente anche in considerazione delle diffusione di alcuni comunicati stampa non corretti da parte dei parlamentari 5 stelle". "Con questo emendamento – ha spiega il deputato Casciello – cerchiamo di riparare ad un vistoso errore del governo per garantire risorse di sostegno economico e sociale a molti comuni del Sud e della Campania. Senza questo intervento rischiano di essere penalizzati soprattutto i comuni della Provincia di Salerno (ad esempio Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta che sono stati zona rossa dal 15 marzo 2020 al 14 aprile 2020) e di Avellino (come ad esempio Ariano Irpino e Lauro). (segue) (Ren)