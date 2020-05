Turismo: guide e agenti di viaggio protestano in piazza a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Napoli guide turistiche e agenti di viaggio hanno manifestato in piazza del Plebiscito davanti la sede della Prefettura per fare sentire la voce delle figure chiave del comparto turistico italiano, fortemente penalizzato dai provvedimenti imposti dal governo durante e anche dopo il lockdown. Alla manifestazione hanno preso parte numerose associazioni di categoria come Angt (Associazione nazionale guide turistiche), Aidit, Agenzie di viaggio unite (Adv), Federturismo Confindustria, Commerciali turismo Italia. Gli operatori lamentano l'inefficienza delle misure messe in campo a supporto del settore, l'inconsistenza dei voucher e dei buoni. Proteste anche per l'assenza di linee di comportamento per le figure del turismo che lavorano a stretto contatto con la clientela come guide, autisti e accompagnatori. (Ren)