Fase 2: Cesaro (FI), in decreto rilancio scordati enti di promozione sportiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliaia e migliaia di società e circoli sportivi rischiano di sparire definitivamente. Altro che decreto rilancio". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ha spiegato: "Stiamo parlando delle società non agonistiche, impegnate quotidianamente nella crescita sociale dei bambini, dei ragazzi, delle donne e degli anziani, alle quali lo Stato chiede l'iscrizione alle istituzioni sportive, l'attivazione del codice fiscale, la registrazione all'Agenzia delle Entrate salvo poi ad ignorarle nel momento del bisogno". Cesaro ha continuato: "A questi protagonisti della cultura sportiva, quella dei principi della sana competizione, della lealtà e della solidarietà sociale, non è stato riservato nulla, neppure il bonus da 600 euro". (segue) (Ren)