Campania: dal Gal Vesuvio progetti per tre milioni di euro per la ripartenza (2)

- Ma non è tutto. Il Gal Vesuvio, infatti, ha reso noto che: "I finanziamenti sono riservati ai cittadini e operatori del settore che vivono o operano nel territorio del Gal (Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia e Massa di Somma)". Diversi i temi principali dei bandi che, come ha fatto sapere il consorzio spazieranno da "aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole nelle zone rurali, creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole, sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, contributo per associazioni di imprese del turismo rurale, cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali, sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso". I bandi e i relativi allegati, sono già disponibili sul sito del Gal Vesuvio Verde http://www.galvesuvioverde.it/ (Ren)