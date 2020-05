Piemonte: Torino, protesta degli infermieri davanti al Palazzo della Regione, "eroi dimenticati dalle istituzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flash mob di protesta degli infermieri, questa mattina, in Piazza Castello, a Torino, davanti al Palazzo della Regione Piemonte. La manifestazione è stata indetta dal sindacato NurSind "per inviare un messaggio forte e chiaro alle istituzioni. Abbiamo voluto rappresentare e ricordare ciò che è stato perché dopo tanti elogi e promesse, tutti sembrano aver dimenticato gli eroi". Una delegazione è stata poi ricevuta dal governatore Alberto Cirio. "Gli infermieri, gli oss e il resto del personale sanitario - spiega in una nota NurSind - sono stati l’unica vera prima linea in questa emergenza e lo sono ancora. I 23 mila infermieri piemontesi rappresentano oltre il 60 per cento del personale sanitario, sono quelli dell’assistenza diretta, quelli che hanno permesso di gestire con tutte le difficoltà e le criticità questa emergenza. Non è un caso che oltre il 45 per cento del personale sanitario contagiato è rappresentato da personale infermieristico. Un prezzo altissimo cha ha visto tra le fila della categoria più numerosa e significativa del sistema sanitario , morti, ricoverati e ammalati su tutto il territorio nazionale. Cicatrici e ferite che difficilmente potranno essere rimarginate. Gli infermieri sono quelli le cui competenze saranno messe in campo per dare una risposta ai bisogni di salute dei cittadini sia in ospedale ma soprattutto sul territorio e a domicilio dopo anni di tagli dei precedenti governi regionali. Abbiamo manifestato non solo per ricordare ciò che è stato ma anche per chiedere il giusto risarcimento. Certo nessun bonus e nessuna premialità potranno curare le ferite non solo fisiche ma almeno un segnale di rispetto pensiamo di meritarlo. Il governo italiano dopo tante promesse di riconoscimento, sin dalla prima ora, sembra quasi aver dimenticato e non ci sono ancora tracce di quelle dichiarazioni che parlavano addirittura di revisioni strutturali degli stipendi degli infermieri che ricordiamo essere i più bassi in Europa. Non si vede ancora neanche l’ombra di quel bonus o premialità nazionali che solo qualche settimana fa pareva dovessero arrivare con certezza". (segue) (Rpi)