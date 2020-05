Campania: Villani (M5s), interrogazione parlamentare sull'incendio a ditta di Sarno (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario fare chiarezza su quanto è accaduto, sulle autorizzazioni concesse alla ditta dalla Regione Campania e soprattutto, ho chiesto di promuovere una verifica, anche per il tramite del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, per contrastare il danno ambientale". Lo ha detto in una nota il deputato M5s Virginia Villani annunciando un'interrogazione sull'incendio registratosi in un'azienda nelle scorse settimane a Sarno, in provincia di Salerno: "Un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente in relazione all'impianto di rifiuti speciali nel territorio del comune di Sarno. Insieme alla Senatrice M5S Luisa Angrisani, a breve incontreremo il Ministro Sergio Costa per discutere di questo tema. Nei prossimi giorni anche il MoVimento 5 Stelle agirà anche in Regione Campania, competente per materia, con l'interrogazione a firma dei consiglieri Michele Cammarano e Vincenzo Viglione".(Ren)