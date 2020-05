Piemonte: cantieri Asti-Cuneo Pedemontana e Tav, Regione scrive al ministro De Micheli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha inviato pochi minuti fa al ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, per sollecitare la nomina dei commissari per il completamento di tre grandi opere "strategiche per il territorio": l'autostrada Asti-Cuneo, la Pedemontana e le opere di compensazione della Tav. "Il Piemonte, come l’Italia tutta, sta ripartendo dopo la difficilissima fase di lockdown. In particolare, i nostri cantieri sono pronti per riprendere a lavorare in sicurezza e dare al territorio il loro contributo di sviluppo nella realizzazione di piccole e grandi opere. Proprio a queste ultime facciamo riferimento per sollecitare il suo indispensabile intervento nella nomina dei Commissari per le grandi opere annunciato a marzo", si legge nella missiva, firmata dal governatore Alberto Cirio e dall'assessore Marco Gabusi. "Ci riferiamo in particolare a tre opere strategiche: il completamento dell’autostrada Asti Cuneo, la realizzazione della Pedemontana piemontese e le opere di compensazione sulla TAV. Abbiamo bisogno di regole e poteri speciali per poterle realizzare in tempi immediati, perché la pazienza che i piemontesi hanno dimostrato in tutti questi anni è ormai finita - proseguono i due esponenti della giunta della Regione Piemonte - . Come abbiamo già segnalato, vorremmo che le regole del ponte Morandi venissero attuate anche per queste tre grandi infrastrutture, posizione condivisa recentemente anche dal suo collega di Governo, il ministro Patuanelli. La nomina di un Commissario per ognuna di queste opere consentirebbe di procedere da subito con i lavori già approvati e finanziati e di cui il territorio ha grandissimo bisogno, ormai da troppi anni. Auspichiamo, dunque, la nomina dei Commissari in tempi rapidissimi". (Rpi)