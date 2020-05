Fase 2: Confesercenti scrive a De Luca, no a limite orario delle 23 per movida in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto perché Confesercenti Campania: "intende collaborare anche in tal senso con le istituzioni. Contestualmente gli esercenti che, in queste ore, hanno provveduto ad acquisire quanto necessario per la propria attività dopo mesi di inoperosità, daranno la massima collaborazione anche con l'aiuto di addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, per contenere la presenza della clientela osservando le norme del distanziamento e della protezione, oltre a tutto quanto è d'obbligo nei regolamenti e linee guida. Quindi la conclusione con l'appello del presidente Schiavo: "Il concetto per noi è semplice, se si crea assembramento non è certo a causa di un bar aperto oltre le 23 ma dipende dalla gente. L'affollamento viene fuori comunque, anche con i baretti chiusi, se non c'è la volontà delle persone di rispettare le regole, se non ci sono controlli e se non c'è attività di prevenzione ed educazione culturale. Gli esercenti vogliono lavorare, senza assembramenti, negli orari consoni". (Ren)