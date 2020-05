Torino: Ricca (Lega), apertura di Appendino al Pd non sorprende, intesa con Chiamparino prova di alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che Movimento 5 Stelle e Partito Democratico volessero correre insieme per il Comune di Torino. L’intesa regionale tra Sergio Chiamparino e il sindaco di Torino erano evidenti e rappresentavano un banco di prova per future alleanze". Così Fabrizio Ricca, assessore alla sicurezza della Regione Piemonte in quota Lega, dopo le parole di oggi di Chiara Appendino che, intervenuta nella trasmissione “L’aria che tira” su La7, non ha escluso una ricandidatura appoggiata da altre forze politiche. "C’è anche una certa continuità, poi, tra forze politiche che negli ultimi anni hanno governato il capoluogo piemontese senza ottenere risultati notevoli per la città”, chiude Ricca. (Rpi)