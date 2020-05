Campania: De Luca, vicino a personale centro impiego Avellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attentato al centro per l’Impiego di Avellino: sono venuto di persona a portare la mia solidarietà e il mio ringraziamento per il lavoro che fanno ai dipendenti di queste strutture. Mi sentirò col Presidente del Consiglio per sottolineare anche a lui la gravità di questo episodio. Chiederò al presidente Conte, nell’occasione, anche di risolvere il contenzioso tra Regione Campania e Ministero dell’Economia per sbloccare risorse – oltre 250 milioni di euro - appartenenti alla Regione Campania e bloccate a Roma dalla palude burocratica". Lo ha affermato in una nota apparsa sui social il presidente Vincenzo De Luca. (Ren)