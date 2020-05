Piemonte: Torino, in piazza Castello flash mob di insegnanti e genitori della scuole d'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato nazionale Educhiamo, costituito da gestori e personale delle strutture educative private e parificate della fascia 0-6 anni, ha promosso per domani, giovedì 21 maggio, una mobilitazione nazionale dei servizi educativi 0-6 per lanciare un grido di aiuto al Governo. Anche la sezione piemontese del comitato ha aderito alla mobilitazione nazionale organizzando un presidio che si terrà domani dalle 14 alle 15 in piazza Castello, a Torino. “Sono invitati a partecipare i gestori delle strutture educative della Regione Piemonte, tutti gli educatori e i genitori. Tutti coloro che aderiranno indosseranno una maglietta bianca e garantendo il distanziamento sociale e le misure anticontagio attraverso dei cartelloni preparati dal nostro Comitato potranno “urlare” silenziosamente il proprio disappunto” comunicano le referenti regionali del Comitato Sabrina Bonini, Erika Giromini e Valentina Beltrami. A collaborare per dare origine alla mobilitazione piemontese anche l’Aief “Aderiamo convintamente a questa mobilitazione, saremo presenti come associazione delle famiglie e per portare la voce dei bambini che sono stati dimenticati da questo Governo” aggiunge Tommaso Varaldo, Presidente dell’Aief-Associazione Infanzia e Famiglia. Sono stati inviatati a partecipare alla mobilitazione il Governatore Alberto Cirio, l’Assessore Elena Chiorino e l’Assessore Chiara Caucino (Rpi)