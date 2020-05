Cultura: la Fondazione Ravello riparte dal 140esimo anniversario della visita di Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fondazione è al lavoro per riportare la musica in una delle sue sedi più affascinanti ma anche per rimettere in moto la cultura e il turismo a Ravello e in Costiera Amalfitana. Su questo binario si sono incardinati i lavori del consiglio di indirizzo di stamane celebrato in videoconferenza". Lo ha affermato in una nota la fondazione Ravello che ha fornito i dettagli sulle partecipazioni e sugli obiettivi della riunione: "Ai lavori ha partecipato anche il Maestro Alessio Vlad che ha esposto l’idea progettuale sull’evento che il prossimo 26 maggio celebrerà il 140esimo anniversario del passaggio a Ravello di Richard Wagner. Profondo conoscitore dei luoghi e della storia della città della musica e individuato su proposta del sindaco di Ravello nel corso della scorsa riunione, Vlad ha proposto un omaggio multidisciplinare al genio di Lipsia con protagonisti il soprano Sonia Yoncheva, il pianista Maurizio Agostini, l’attore Alessandro Preziosi e l’étoile Eleonora Abbagnato". (segue) (Ren)