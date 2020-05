Coronavirus: nessun morto e aumento di guariti in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania il numero totale di positivi al tampone sono risultati 4.707 a fronte di 147.225 controlli effettuati. I deceduti sono 399 mentre il dato dei guariti, come ha reso noto la Protezione civile della Campania ha raggiunto quota 2.790 (di cui 2571 totalmente guariti e 219 clinicamente guariti, 167 in più rispetto alle rilevazioni di ieri. La mappa dell'emergenza: 2.576 casi nel Napoletano (977 nel capoluogo e 1.599 in provincia), 675 nel Salernitano, 526 in Irpinia, 200 a Benevento e 448 nel Casertano. In attesa di ulteriori verifiche 282 casi. (Ren)