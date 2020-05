Napoli: rapina aggravata e lesioni personali, arrestato 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanotte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Antonio Ranieri due persone che stavano aggredendo con calci e pugni un uomo e che, alla loro vista, si sono date alla fuga. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato in via San Candida uno dei due trovandolo in possesso della somma di 250 euro che sarebbe stata sottratta poco prima alla vittima. Il giovane, un 21enne della Guinea con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni personali. (Ren)