Pompei (Na): La Mura (M5s), trovare nuove sinergie tra imprese e Parco archeologico (2)

- La Mura ha aggiunto: "In un sondaggio lanciato in rete dall’associazione degli operatori turistici pompeiani e rivolto ai cittadini, ben il 75,7% è d’accordo col fatto che le scelte di Osanna penalizzeranno le attività del centro cittadino. Credo che sia necessario trovare nuove modalità di lavoro che non penalizzino nessuno". Quindi il parlamentare del Movimento 5 stelle ha concluso così il suo intervento: "Ora è il momento di unirsi e farsi forza insieme. Gli imprenditori, insieme agli Scavi, possono organizzarsi proponendo nuove offerte commerciali che tengano conto delle necessarie misure di sicurezza e della situazione generale. Io ci sono per ascoltare le esigenze di tutti affinché la ripartenza possa avvenire nel migliore dei modi”. (Ren)