Comunicazione: Torino partecipa al PA Social Day

- Mercoledì 20 maggio, dalle 9 alle 19, torna il PA Social Day, la terza edizione dell’evento nazionale dedicato alla comunicazione e informazione digitale via web, social, chat, intelligenza artificiale. Lo rende noto la Regione Piemonte. L’evento, come ogni anno, coinvolgerà in contemporanea 18 città in tutto il Paese: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Cava dè Tirreni, Cosenza, Firenze, Genova, Lanciano, Milano, Monfalcone, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Rovereto, Torino. A causa dell’emergenza per la diffusione del Coronavirus l’evento, solitamente organizzato con eventi in presenza, quest’anno si svolgerà con un format interamente online. Un live per l’intera giornata che coinvolgerà tanti ospiti, relatori e partecipanti, in diretta sulla pagina dedicata all'evento (https://www.pasocial.info/pa-social-day-2020/) sui canali facebook e Youtube di Pa Social e sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/crpiemonte) con l'hashtag #pasocial. Il coordinamento piemontese e valdostano di PA Social ha scelto il tema “Antropologia digitale: nuove relazioni e linguaggi al banco di prova della PA”. L’evento ha il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, di Unioncamere Piemonte, della Città metropolitana di Torino e di Atc Piemonte centrale, media partner Corriere della Sera Torino. Dalle ore 12 circa gli interventi di: Annalisa D'errico, coordinatrice PA Social Piemonte-Valle d’Aosta; Alice Avallone, antropologa digitale e docente Scuola Holden; Bruno Mastroianni, filosofo e social media manager; Marco Castelnuovo, direttore Corriere della Sera - Torino; Alessandro De Cillis, coordinatore dei presidenti dei Corecom italiani e presidente Corecom Piemonte; Daniela Converso, Dipartimento Psicologia Clinica Università di Torino; Maurizio Gomboli, responsabile Comunicazione Csi Piemonte. (Rpi)