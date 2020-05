Campania: Pionati (Adc): Maresca o Caldoro, centrodestra scelga in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha tempo non aspetti tempo. Chiediamo al centrodestra di scegliere il candidato alla presidenza della regione Campania più credibile per battere De Luca. Le difficoltà economiche e sociali, acuite dal Covid-19, impongono la discesa in campo di una classe dirigente seria e responsabile". Lo ha detto il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati, intervenendo alla trasmissione radiofonica "Direttissima con Max" su Radio Ufita. Pionati ha aggiunto: "Che sia l'ex governatore Stefano Caldoro o il procuratore generale di Napoli, Catello Maresca, indicato da più parti da qualche giorno, ribadiamo la nostra posizione al centrodestra: scegliamo presto e mettiamoci a lavorare per risollevare le sorti della nostra regione. De Luca è bravo nei suoi show, ma gli indicatori economici rilevano difficoltà enormi posizionando la Campania in coda a tutte le statistiche. Alleanza di Centro sarà in pista offrendo un contributo di idee moderate per la vittoria del centrodestra". (Ren)