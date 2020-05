Fase2: Moretta (commercialisti), incomprensibile esclusione professionisti da contributo fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se le anticipazioni apparse oggi sugli organi di stampa saranno confermate nel testo definitivo del DL Rilancio, l'esclusione dal contributo a fondo perduto di tutti i professionisti iscritti alle casse previdenziali autonome, costituisce l'ennesima discriminazione perpetrata a danno di un settore fondamentale per l'intero Paese che sta subendo gravi danni economici per la pandemia ed è in grande difficoltà". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. "I professionisti italiani - ha aggiunto Moretta - hanno assicurato anche in questo periodo di grave emergenza il loro costante supporto per l'attuazione sia delle misure sanitarie di prevenzione del contagio, sia delle misure di sostegno a famiglie, dipendenti e imprese. L'esclusione non può giustificarsi con il fatto che tali professionisti hanno diritto all'indennità di 600 euro già prevista dal Dl Cura Italia, per la semplice ragione che il contributo a fondo perduto costituisce una misura non comparabile con tale indennità, essendo parametrata al calo del fatturato e non in misura fissa per tutti. In caso di forti riduzioni del fatturato nel periodo considerato, il contributo a fondo perduto, a differenza dell'indennità, può infatti ammontare a decine di migliaia di euro, il che ne denota chiaramente anche le sue differenti finalità". "Il nostro pensiero - ha concluso il presidente dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli - è in linea con quello del Consiglio nazionale e insieme siamo pronti a batterci affinché il governo intervenga con urgenza per includere le categorie professionali che sono presidi di legalità e non possono essere sottovalutati". (Ren)