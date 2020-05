Fase 2: de Magistris, approvate linee guida su mobilità e commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera, nella riunione di giunta, abbiamo lavorato sulle linee guida per mobilità e commercio per l'estate (occupazione di suolo pubblico gratuito e più fruibile, più trasporto pubblico, più biciclette, più pedonalizzazioni, più cultura e ripresa del turismo)". Lo ha annunciato su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. "Vi riporto solo alcune idee su cui stiamo lavorando - ha proseguito il sindaco - spazi accessibili per alcuni giorni solo a bambini ed accompagnatori, matrimoni civili non più solo nella sala della loggia del Maschio Angioino o nelle municipalità, ma negli spazi della nostra città: da Rotonda Diaz a Marechiaro, dai palazzi storici del centro storico alle piazze, ovunque gli sposi desiderino per far ripartire il settore wedding; piattaforma in legno sulla scogliera per l'estate per allargare la fruizione degli spazi e affievolire il rischio di assembramenti. Dobbiamo collaborare tutti per la cura e la rinascita. Noi vogliamo lanciare nelle immagini mondiali una Napoli sicura sul piano sanitario, attrattiva, piena di energia e di creatività. Una città che riparte dalle persone, dagli spazi e dalla bellezza. Al 21 febbraio eravamo primi in Italia per crescita culturale e turistica, non avere oggi dopo lo tsunami coronavirus più risorse economiche non aiuta. Ma almeno noi, a differenza della comunità del rancore, non vogliamo perdere. La sofferenza è grande ma in squadra si può vincere, perché l'amore per la nostra città è più forte di ogni altra cosa. Vi chiediamo unità e impegno. Noi ce la metteremo tutta", ha concluso de Magistris. (Ren)