Fase 2: Ronghi (Fd'I), far ripartire formazione enti professionali

- "L'Unità di crisi della Regione Campania ha totalmente dimenticato l'esistenza degli Enti di formazione professionale che, come le scuole, hanno dovuto da mesi fermare le proprie attività e svolgere i corsi da remoto e sono impossibilitati a concluderli perché non è stata ancora prevista la loro riapertura". E' quanto ha affermato il dirigente di Fratelli d'Italia, Salvatore Ronghi. "In particolare - ha proseguito - i corsi per la formazione professionale in estetica e parrucchieri, tenuto conto che tali attività commerciali sono state riaperte, potrebbero ripartire da subito consentendo agli studenti di completare il percorso formativo e concluderlo con l'esame finale, ciò anche in considerazioni che gli Enti formatori hanno precisi requisiti e caratteristiche, anche dimensionali e organizzativi, in virtù dei quali sono accreditati con la Regione e, quindi, garantirebbero il distanziamento sociale. C'è poi un problema più complessivo che riguarda questo importante settore che, per gli obblighi e i divieti, è accumunato alla scuola, ma è stato privato di qualsivoglia sostegno da parte del Governo e della Regione per far fronte al danno provocato dall'emergenza corionavirus. Per Ronghi "tale settore andrebbe sganciato da quello dell'istruzione e collegato con quello del lavoro, a cui è fortemente legato in quanto finalizzato alla formazione professionale. Sottoporremo la questione all'attenzione dei nostri Gruppi parlamentari e sollecitiamo il presidente De Luca ad affrontare urgentemente il problema disponendo la riapertura immediata dei centri di formazione professionale", ha concluso l'esponente del partito di Giorgia Meloni. (Ren)