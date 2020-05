Fase 2: Comune Pimonte (Na) consegna 2mila mascherine a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Pimonte, in provincia di Napoli, ha annunciato la distribuzione di oltre 2.400 mascherine e la loro consegna ai cittadini. Il sindaco Michele Palummo ha spiegato: "E' stato fatto un lavoro meticoloso per mettere a disposizione di tutta la comunità le mascherine. E' importante, in questo momento di ripartenza, fornire ai tutti cittadini gli appositi dispositivi di sicurezza così da poter contrastare il contagio e un'eventuale seconda ondata. Tocca adesso a tutti noi indossarla con grande senso di responsabilità. Vi ricordo che, come prevede l'ordinanza regionale del 1 maggio 2020, nella nostra regione vige l'obbligo di indossare le mascherine per strada e nelle attività commerciali". (Ren)