Coronavirus: quattro nuovi casi e un decesso a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle ultime 24 ore si registrano quattro nuovi casi di cittadini positivi. Il totale nell'infografica non presenta incrementi poiché sono stati esclusi altrettanti pazienti non residenti nella città di Napoli inseriti dall’Asl nei precedenti bollettini. Nell’aggiornamento odierno si rileva anche un decesso, avvenuto però nei giorni scorsi e non nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro". Lo ha comunicato in una nota il Comune di Napoli. (Ren)