Pompei (Na): La Mura (M5s), trovare nuove sinergie tra imprese e Parco archeologico

- “Il Parco archeologico di Pompei ha finalmente programmato la riapertura, ma con nuove modalità, innanzitutto differenziando varchi di ingresso e uscita e riformulando la proposta dei percorsi turistici". Lo ha affermato in una nota il senatore M5s Virginia La Mura che ha spiegato: "La pandemia ha messo in ginocchio il settore turistico che per Pompei rappresenta il motore principale dell’economia locale e la riapertura degli Scavi segnerà sicuramente, anche se ancora in maniera flebile per ovvie ragioni, la ripartenza". E poi: "Le nuove modalità previste dal direttore Osanna, sopratutto l’ingresso da piazza Anfiteatro e l’uscita in piazza Esedra, presentano secondo gli operatori turistici criticità che taglierebbero fuori il centro moderno della città e quindi le attività presenti, sopratutto quelle di ristorazione". (segue) (Ren)