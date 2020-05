Coronavirus: Cirielli (Fd'I), altro che discriminazioni, da De Luca solo chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Campania è penalizzata rispetto alle altre regioni? E De Luca se ne accorge solo ora?”. Lo ha dichiarato in una nota il questore della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli che ha spiegato: "Condivido la sua analisi rispetto alla discriminazione politica che continua ad essere messa in atto dallo Stato nei confronti del nostro territorio. Ma ricordo a De Luca che ogni anno si riunisce la conferenza Stato-Regioni per stabilire il riparto dei finanziamenti alla sanità e non solo. Lui è il presidente della Regione Campania da ben cinque anni: si è mai opposto con i fatti a questa vergogna nazionale o si è sempre e solo limitato alle chiacchiere, come sta facendo ora per giustificare la sua malagestione della sanità campana?". (segue) (Ren)