Napoli: Sapignoli (Lega), grazie a nostro intervento Villa Comunale in stato dignitoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla richiesta di chiarimenti ed alla successiva interrogazione sul vergognoso stato dei luoghi in cui versava la Villa Comunale di Napoli, inviata qualche settimana fa dal nostro consigliere comunale Vincenzo Moretto all'assessore al ramo Felaco, la stessa il fine settimana passato è apparsa, a chi la ha visitata, in uno stato dignitoso, fruibile a famiglie e bambini". Così in una nota l'avvocato Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli. "C'è molto ancora da fare rispetto al degrado che ancora attanaglia molti punti dello spazio verde - ha proseguito Sapignoli - ma quantomeno lo scenario appare diverso rispetto a 15 giorni fa, quando come Lega denunciammo pubblicamente lo stato di degrado in cui versava. Staremo attenti su come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, vista l'importanza degli spazi aperti in questa fase 2 e visti gli scempi al verde pubblico perpetrati in ogni angolo della città dalla giunta de Magistris", ha concluso la coordinatrice della Lega Napoli.(Ren)