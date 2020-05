Campania: Mazzacane (Adc), De Luca ora risponda alle domande sulla sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro sceriffo-clown adesso la smetta con questo cabaret, torni ad essere serio e risponda anche sulla sanità. Si chiude nella sua stanza per fare dirette facebook senza contraddittorio, ha paura delle domande dei giornalisti sui 7 milioni di euro per un centro Covid all'ospedale del mare rimasto vuoto? Oppure ha paura di quella verità che cerca sempre di nascondere con le sue battutine?". Lo ha dichiarato in una nota Antonio Mazzacane, segretario provinciale di Napoli di Alleanza di Centro (Adc) che ha aggiunto: "Adesso bisogna fare la conta dei danni di questo virus – dice Mazzacane – con ospedali che hanno vissuto il dramma della mancanza di ossigeno, posti letto e di ricoveri rifiutati così come delle lacune immense da parte della Regione dell'organizzazione pre e post Covid-19". (segue) (Ren)