Sala: "Fase 2 sufficientemente ordinata, ma i nodi vengono al pettine"

- La fase 2, secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è partita in maniera “sufficientemente ordinata”. “Ovviamente ora - ha poi osservato il primo cittadino parlando a Radio 24 - i nodi vengono al pettine. La parte più commerciale, come negozi e abbigliamento, mi pare che abbiano cominciato a lavorare bene, la difficoltà sta certamente nei ristoranti, che con le regole che devono applicare, sono in grandissima difficoltà. È la parte che farà più fatica”. “Bene il trasporto pubblico”, ha aggiunto Sala, ricordando che a Milano si sta “puntando su la prova di un cambiamento nei sistemi di mobilità: stiamo favorendo le biciclette. Milano non è una città grande ed è in piano, quindi non vogliamo solo subire questo periodo, ma usarlo per sperimentare nuove modalità. Questo rende felici tanti e ovviamente scatena un po’ di polemiche, a partire dagli automobilisti che capisco, ma ripeto: le grandi città del mondo stanno andando in quella direzione e Milano ci deve provare. Usiamo questo periodo come un test”.Che la gente sia in giro in questo momento “è assolutamente normale” secondo Sala, che raccomanda ai “più fragili e ai più timorosi” tra i milanesi: “Non dobbiamo spaventarci se c’è molta gente, il tema è il rispetto delle regole”. Tuttavia “è complesso controllare una città da 1 milione e 400 mila abitanti, 1.700 chilometri di strade e 25 milioni di metri quadri di verde”, ha ammesso il sindaco, appellandosi alla responsabilità dei singoli. “A me non piace scaricare la responsabilità sui cittadini, però da questo punto di vista è illusorio pensare che noi si possa correre dietro a tutti e non ci sta il guardia e ladri. Purtroppo da questo punto di vista bisogna chiamare alla responsabilità del singolo. Poi a volte si interviene, a volte si fanno un po’ di multe - ne ho parlato anche ieri con il prefetto - però non è semplice”, ha detto Sala, osservando che “nella stragrande maggioranza io vedo comportamenti virtuosi. Certo se si va a cercare il comportamento non adeguato, lo si trova comunque”. (Rem)