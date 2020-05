Piemonte: via libera al fondo di 44 milioni per la gestione dei servizi sociali nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta del Piemonte ha approvato oggi lo stanziamento di 44 milioni per il Fondo regionale per gli interventi dei servizi sociali. Lo ha fatto su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Chiara Caucino, con la delibera che definisce le modalità di riparto del denaro: “Questo fondo - rileva l’assessore - è costituito prevalentemente da risorse regionali e statali. La sua istituzione è stata prevista dalla l.r. n.1 del 2004, che ha delineato la realizzazione del cosiddetto ‘sistema integrato dei servizi sociali’ e il riordino della legislazione regionale in materia”. La ripartizione, dal 2010, avviene sulla base dei seguenti criteri: 35% popolazione residente, 25% anziani ultra75enni, 25% minori, 15% inversamente proporzionale al rapporto popolazione/superficie territoriale. Confluiscono, in questo capitolo, anche i 6,3 milioni di trasferimento dalle province per le funzioni relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono e ai figli minori non riconosciuti. In base alle indicazioni ministeriali, sono riservate risorse per 300.000 euro per finanziare l’implementazione delle linee di indirizzo del progetto P.I.P.P.I., che si rivolge a famiglie e bambini in condizione di vulnerabilità, e 285.000 euro per il sistema della gestione e della trasmissione dei flussi informativi dagli Enti Gestori verso la Regione e lo Stato”. “È importante sottolineare - prosegue l’assessore - che tali criteri vengono preventivamente condivisi con Anci, coordinamento degli enti gestori e organizzazioni sindacali. Quest’anno, tale passaggio, anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria, è avvenuto tramite posta elettronica a metà aprile e, in una decina di giorni, sono pervenuti i consensi e si è scelto di mantenere sostanzialmente l’assegnazione proporzionale rispetto al 2019, anche in considerazione della necessità di garantire la continuità e l’integrità dei servizi in una fase così delicata”. (Rpi)