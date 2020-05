Napoli: Panini, false accuse su presunte mancate igienizzazioni sui bus Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto in questi due ultimi giorni, che ha visto alcuni dipendenti di Anm impedire l'uscita di decine di bus dal deposito di Via Puglie, rappresenta un atto di particolare gravità in epoca di pandemia. Il motivo addotto sarebbero le mancate o scarse igienizzazioni dei bus di Anm". Lo ha dichiarato in una nota il vicesindaco di Napoli Enrico Panini che ha aggiunto: "Una accusa priva di fondamento, come testimonia l'azienda, per operazioni che vengono svolte ogni giorno, vengono certificate, sono controllate. Il controllo aggiuntivo disposto la notte scorsa ha documentato il corretto svolgimento dell'operazione di igienizzazione sui 40 mezzi controllati". (segue) (Ren)