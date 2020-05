Fase 2: de Magistris, cantieri aperti a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo dal 4 maggio, dopo due mesi di blocco dove abbiamo contenuto brillantemente il contagio, parte dei lavori sono ripresi e solo una parte delle lavoratrici e dei lavoratori stanno operando (vigono ancora limitazioni governative)". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un post su Facebook. "Due mesi di lockdown non si recuperano in poche settimane - ha proseguito il sindaco - con un numero consistente del personale obbligatoriamente a casa, con centinaia di milioni di euro in meno e con il governo nazionale che ci ha, di fatto, abbandonato. Non stiamo mollando, ma il quadro di riferimento deve essere chiaro. Adesso siamo in pieno lockdown sociale ed economico, possiamo sprofondare nel baratro o rinascere. Quando si combatte è necessario conoscere il campo di battaglia. La situazione reale. Se guardo ai numeri, la ragione mi porterebbe a pensare che la tragedia economica e sociale dalle nostre parti avrà numeri peggiori del coronavirus. Se penso alla nostra volontà, alla forza e al coraggio della comunità napoletana penso che ce la possiamo fare. Alcuni dati, solo alcuni esempi, per comprendere come agiamo con forza, anche se con risorse umane ed economiche ridotte al lumicino". (segue) (Ren)