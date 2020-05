Piemonte: importazione latte da Paesi europei, calo del 24 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Secondo i dati forniti dal Ministero risulta che nel 2020 in Piemonte vi sia una minore importazione del latte e confrontando i dati sui flussi di latte estero entrati in Piemonte nel I trimestre 2020 con lo stesso periodo dell’anno 2019 emerge che non vi sia un effetto sostitutivo di latte estero tale da aver comportato un abbassamento dei prezzi del latte piemontese”, spiega l’assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa. L’assessore regionale Marco Protopapa in vista delle prossime stipule dei nuovi contratti, pur conscio della situazione in atto economica con una ripresa auspicata ma sicuramente non celere, invita la filiera ad avviare quanto prima tavoli di dialogo e confronto tra le parti attrici in modo che si possa trovare nuovi accordi e strategia condivise. “Una certezza è che la filiera piemontese deve puntare assolutamente sulla qualità che giustifica i prezzi e che presto verrà attuato un progetto di valorizzazione dei prodotti piemontesi anche nelle GDO, sotto un marchio comune regionale che avrà come principio la riconoscibilità qualitativa del prodotto Piemonte”, precisa l’assessore Protopapa. (Rpi)