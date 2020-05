Campania: Caldoro, governo intervenga per riaprire la Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caldoro ha continuato: "Non al Sud e bene ha fatto la Santelli, da giorni, a mettere in campo più coraggio. Intanto ripartono Veneto e Liguria, dove il presidente Toti ha riaperto spiagge, ristoranti e pizzerie". E quindi ha affermato: "Allora, sono irresponsabili loro o chi scappa dalle decisioni? L'autonomia è responsabilità, non è scappare. Le colpe della mancata organizzazione sono di chi guida la Regione ed oggi rappresentare la Campania chiusa è un danno alle imprese, al turismo". Infine Caldoro ha concluso con un appello al governo: "Il ministro Boccia intervenga, la chiusura campana non è giustificata. L'Esecutivo non copra la Regione con le scelte irragionevoli, insensate, non ragionate dal punto di vista tecnico scientifico". (Ren)