Campania: Lega, De Luca danneggia settore turistico

- "Le incapacità e i ritardi del governo insieme al rimpallo di responsabilità sulle riaperture da parte del presidente De Luca, danneggiano il settore turistico, un comparto strategico per la Campania". Lo hanno dichiarato in una nota gli esponenti del Coordinamento regionale della Lega in Campania. "Inesistenti e inefficaci gli aiuti messi in campo dall'esecutivo e dalla Regione - hanno proseguito - Solo confusione e incertezza. Non si può decidere il 2 giungo, come annunciato da De Luca, un giorno prima della riapertura nazionale. Bisogna programmare. Gli imprenditori devono poter organizzare accoglienza, selezionare il personale ed avviare contratti di lavoro. I danni al turismo sono enormi il 90 per cento delle strutture sono chiuse e ci sono costi da sostenere. Basta, i campani meritano chiarezza, rispetto e regole certe. Servono meno show e più concretezza. La gente è stanca", hanno concluso gli esponenti della Lega in Campania. (Ren)