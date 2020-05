Fase 2: de Magistris, cantieri aperti a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cantieri - ha sottolineato de Magistris - stanno procedendo con grande impegno, grazie agli operai e alle imprese. Il cantiere delle Vele sta lavorando anche di domenica. Via Marina quasi in completamento finale. I cantieri della metropolitana tutti attivi. Nel pieno i lavori di rifacimento stradale di Corso Vittorio Emanuele, via Duomo, decine di strade del centro storico. Molti altri cantieri aperti (da via Masoni a corso Meridionale) ed a breve inizio di lavori strategici per la nostra città: da via Nuova del Campo a via Terracina, da via Janfolla a via Provinciale delle Puglie, da viale Colli Aminei a via Marco Rocco di Torrepadula, sono solo alcuni esempi. I cantieri sono e saranno centinaia. In questi giorni per l'illuminazione pubblica operiamo in Galleria Laziale, perimetrale di Scampia, Vasto e poi Corso Umberto. Decine di luoghi fatti ed altri che partiranno. Per i parchi e i giardini si lavora ogni giorno con poche risorse ma stiamo arrivando ovunque", ha concluso il sindaco. (Ren)