Piemonte: Città della salite di Novara, bando entro giugno

- Si è tenuto questa mattina, a Torino, l'incontro in videoconferenza tra i vertici della Regione e i consulenti Ernest and Young e Rina di Genova per definire procedura e cronoprogramma per la realizzazione del nuovo ospedale della Città della Salute e della Scienza di Novara. Alla riunione, tenutasi negli uffici dell'assessorato alla sanità, hanno partecipato l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, il direttore generale della Sanità regionale, Fabio Aimar, il direttore del Settore politiche degli investimenti della Sanità regionale, Lionello Sambugaro, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera e universitaria di Novara Mario Minola, il direttore amministrativo della stessa Azienda Franca Dall’Occo e il responsabile unico del procedimento Claudio Tamburnino. Il cronoprogramma prevede la pubblicazione del bando di gara entro giugno, avviando così l’iter di progettazione definitiva e costruzione dell’opera. Con i consulenti Ernest and Young e Rina di Genova sono stati esaminati numerosi atti, tra cui il documento di analisi “value for money” alla luce del nuovo decreto ministeriale di finanziamento del 12 maggio e della legge regionale 2 del 14 febbraio 2020 che garantisce la sostenibilità finanziaria dell’opera. I consulenti finanziari sono stati incaricati di predisporre, entro lunedì prossimo, un’analisi che preveda la revisione del piano economico e finanziario dell’opera, con un periodo di pagamento del canone di disponibilità inferiore, in modo da determinare ulteriori risparmi. Nel frattempo, l’Azienda ospedaliera universitaria di Novara è già al lavoro per predisporre tutti gli atti di gara, la formulazione del bando e le relative procedure propedeutiche. (Rpi)