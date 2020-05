Campania: Ciarambino, De Luca asservito a sanità privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli sviluppi dell'inchiesta sui lavori di ampliamento della clinica Pineta Grande sono l'ultima schiacciante prova del totale asservimento della Regione Campania guidata da De Luca alla sanità privata". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo campano M5s Valeria Ciarambino che ha spiegato: "Quello che andiamo denunciando da cinque anni e che abbiamo condensato in un recente esposto alla Procura della Corte dei Conti, ce lo ritroviamo oggi, nero su bianco, nelle accuse dei magistrati che attribuiscono alle associazioni degli ospedali privati un ruolo di totale controllo sulla sanità campana". Quindi ha aggiunto: "Nel nostro esposto abbiamo ricostruito, atti e fitta corrispondenza tra Aiop e Regione alla mano, un sistema sanitario regionale completamente subalterno a quello privato, consolidato con l'accordo per la disponibilità di posti letto Covid a prezzi e condizioni a vantaggio dei soli privati, sebbene la curva dei contagi fosse in decrescita e si stessero liberando posti nel pubblico". (segue) (Ren)