Si fa largo la proposta di dedicare una strada a Emanuele Scieri, parà morto a 26 anni nel 1999

- Raccoglie consensi a Siracusa, in Sicilia, la proposta di dedicare il nome di una via della città a Emanuele Scieri, il giovane parà trovato morto il 16 agosto 1999 all’interno della caserma "Gamerra" di Pisa. La proposta, partita dal siracusano Andrea Armaro - giornalista, già portavoce di due ministri della Difesa e coordinatore della comunicazione delle Forze armate -, è arrivata all'indomani della chiusura indagini da parte della Procura generale militare che ha accusato tre ex caporali con il capo d'imputazione (non prescritto) di "violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato, in concorso tra loro". La proposta di intitolare al giovane parà una via emblematica come viale Luigi Cadorna, il generale da molti additato come responsabile della disfatta di Caporetto, si è arricchita nelle ultime ore di nuove importanti adesioni. Ultima in ordine di tempo è quella della presidente della commissione Difesa del Senato, Laura Garavini, che ha appoggiato l'iniziativa con un post su Twitter. Poche ore dopo sono arrivate altre due prese di posizione importanti come quelle del deputato Michele Anzaldi e di un importante ufficiale come Gianfranco Paglia, tenente colonnello, medaglia d'oro al valor militare conquistata in Somalia nel 1992, distintosi in azioni per la difesa di altri commilitoni. Infine anche il sindaco della città, Francesco Italia, ha bene accolto la proposta rispondendo sui social con un "grazie per lo spunto di riflessione". (Rin)