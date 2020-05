Campania: Taglialatela (Campo Sud), per cittadini solo multe e divieti, da noi patrocinio gratuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore sceriffo della Campania non intende rinunciare alla sua immagine di fustigatore dei vizi e delle incompetenze altrui". Lo ha dichiarato in una nota l'onorevole Marcello Taglialatela, presidente della associazione Campo Sud. "Pur di guadagnare qualche titolo e qualche foto sui mezzi di comunicazione - ha proseguito Taglialatela - De Luca ha deciso di non firmare l'ultimo decreto Conte condannando i campani ad ulteriori quattro giorni di arresti domiciliari. I bar ed i ristoranti apriranno in tutta Italia ma in Campania non sarà possibile. Stesso ragionamento per altre attività commerciali. Saranno elevate multe che nel resto d'Italia non avranno ragione di esistere. Un vero e proprio arbitrio giustificato solo dalla incommensurabile esigenza di protagonismo. Per questo motivo abbiamo deciso di offrire assistenza e patrocinio gratuito a quanti saranno o sono già stati multati per motivi ingiusti. Come associazione denunzieremo gli abusi e le inutili vessazioni ai quali sono sottoposti i campani. Contro le ordinanze di De Luca prepareremo opposizioni a quanti ce lo chiederanno", ha concluso il presidente di Campo Sud.(Ren)