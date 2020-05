Piemonte: importazione latte da Paesi europei, calo del 24 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 3 mesi del 2020, in Piemonte, sono stati importati 11,2 milioni di chilogrammi di latte e derivati dai paesi europei; nel 2019, nel primo trimestre, erano stati importati 14,9 milioni di kg: c'è stato quindi un calo del 24%. I dati, forniti da Uvac (Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari), sono stati comunicati oggi dall'assessorato regionale all'Agricoltura e Cibo al tavolo del latte convocato dalla Regione Piemonte cui hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni della filiera, produttori e le imprese di raccolta e trasformazione del latte. Si precisa che i dati riportati si riferiscono all’import da Paesi europei, in quanto l’Uvac conferma che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 non ci sono stati arrivi da Paesi Terzi in Italia. Nello specifico l’importazione dai Paesi europei di latte liquido crudo bovino “in cisterna” nel I trimestre 2019 è stato di 730mila kg mentre nel I trimestre 2020 è stato 184.780 kg, ovvero -74%; considerando anche il latte pastorizzato, i quantitativi ammontano a circa 1.050.000 Kg nel 2019 e 330.000 Kg nel 2020, con un decremento del 68%. I volumi di latte liquido importati, proiettati su base annua, corrispondono a meno dello 0,5% di quelli prodotti in Piemonte. I principali paesi europei da cui il Piemonte importa latte e derivati sono Germania, Francia, Belgio e Olanda (in ordine di quantità import). (segue) (Rpi)