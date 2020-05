Campania: Mazzacane (Adc), De Luca ora risponda alle domande sulla sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazzacane ha aggiunto: "Quando ripartiranno le visite ambulatoriali? Forse stiamo aspettando che la gente o muoia di virus, o muoia di fame oppure magari perda la vita a casa per un infarto o un ictus a causa della mancanza di controlli. Tutto questo è assurdo". Quindi l'esponente di Alleanza di Centro ha proseguito: "De Luca cerca sempre di fare il professorino ma semplicemente perché ha troppe domande alle quali non sa dare risposte. E' arrivato il momento della prosa, bisogna essere seri nel rispetto di chi ha perso la vita in questi mesi e per rispetto di coloro che stanno vivendo il peggior periodo della loro vita, anche a livello lavorativo". Quindi la concllusione: "Caro presidente De Luca la smetta di fare il clown, faccia la persona seria e dia risposte a quelle persone che oggi si trovano in mille difficoltà e con centinaia di dubbi sul futuro". (Ren)