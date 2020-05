Campania: Caldoro, governo intervenga per riaprire la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte del governo c'è totale confusione, gli annunci sugli aiuti economici non sono diventati fatti. Alle imprese è arrivato poco o nulla ed imprenditori, commercianti e professionisti sono lasciati soli. Lo ha detto Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Regione Campania, ospite di Dentro i fatti approfondimento del Tgcom24 con Giovanni Toti, che ha aggiunto, rispondendo a una osservazione sulla mancata intesa di De Luca con le altre Regioni ed il governo che: "scappa nella notte mentre gli altri presidenti lavorano. Una furbizia, un modo per non decidere e non assumersi responsabilità". Caldoro ha spiegato: "Assurdo quello che sta avvenendo in Campania, si tengono chiuse quasi la metà delle attività. In tutto il Sud si sono registrati meno contagi, in altre zone del Paese ci sono stati più casi, lì si spiega una maggiore prudenza". (segue) (Ren)