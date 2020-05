Bullismo: Falco (Corecom), "didattica a distanza" attaccata dagli hacker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di contrasto al bullismo è stato sottolineato anche da Ivana Nasti, direttore del Servizio ispettivo dell'Agcom: "L'importanza del lavoro di squadra e del coinvolgimento di tutti i protagonisti della lotta al bullismo è sempre più determinante. Ragazzi, insegnanti, famiglie, istituzioni e forze dell'ordine devono fare fronte comune per creare una rete di sostegno alle vittime che devono sapere di non essere sole ad affrontare questo dramma e che è possibile uscirne". Tra i protagonisti dell'impegno sociale contro questi fenomeni anche il Rotary come testimoniato dal presidente del circolo Napoli Angioino, Nicola Pasquino: "Siamo in prima linea insieme al Corecom e alla Regione mettendo a disposizione tutte le risorse professionali di cui disponiamo per incentivare le politiche di prevenzione e l'assistenza alle vittime". Tante le domande formulate dagli studenti che hanno partecipato al videoincontro indirizzate agli esperti. Al termine della conferenza web gli alunni dell'istituto hanno proposto una efficace esibizione lanciando espliciti messaggi di contrasto alla violenza fisica e psicologica. (Ren)