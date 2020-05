Campania: Martusciello (FI), non sarò candidato presidente alle Regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi alcuni organi di stampa hanno riportato la possibilità di una mia candidatura a presidente della Regione. Li ringrazio della stima ma sono stato eletto meno di un anno fa europarlamentare e ho il dovere di continuare a svolgere questo ruolo". Lo ha affermato in una nota l'eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello che ha aggiunto: "Ritengo ancora oggi che la migliore candidatura per il centrodestra sia Stefano Caldoro e naturalmente parteciperò direttamente accanto al coordinatore regionale De Siano alla campagna elettorale per le regionali".(Ren)