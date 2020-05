Campania: De Siano (FI), vicini a nostri parlamentari estranei alle accuse su ex Cirio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riponiamo come sempre la nostra fiducia nel lavoro della magistratura. Allo stesso modo siamo al fianco dei nostri parlamentari Luigi Cesaro e Antonio Pentangelo di cui conosciamo l'impegno politico. Attendiamo fiduciosi l'esito della vicenda nella certezza della loro assoluta estraneità ai fatti contestatigli e l'assenza di ogni loro responsabilità penale. Alle strumentalizzazione della notizia per fini politici replichiamo che il garantismo è uno dei pilastri della nostra democrazia e che andrebbe praticato sempre". Lo ha affermato in una nota il coordinatore regionale campano di Forza Italia della Campania Domenico De Siano commentando le notizie sull'inchiesta ex Cirio.(Ren)