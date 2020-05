Coronavirus: regioni del Nord contro governo, fondo trasporti insufficiente, sembra presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo previsto dal governo per il sostegno al trasporto pubblico "assomiglia a una tragica presa in giro. I 500 milioni previsti dal dl Rilancio coprono a malapena un terzo delle perdite per le imprese del settore stimate per il 2020 in almeno 1,5 miliardi a livello nazionale, secondo le analisi delle associazioni di categoria”. A dirlo sono gli assessori ai Trasporti di Lombardia (Claudia Maria Terzi), Veneto (Elisa De Berti), Piemonte (Marco Gabusi), Liguria (Giovanni Berrino) e Friuli Venezia Giulia (Graziano Pizzimenti), commentando le misure del governo contenute nel decreto Rilancio. “Lo stanziamento - proseguono gli assessori - è insufficiente addirittura per ristorare i mancati ricavi di questa prima fase dell’emergenza sanitaria: per i primi due mesi di lockdown il danno economico subito dal Tpl, compreso il servizio ferroviario, a livello nazionale ammonta ad almeno 600 milioni di euro. Se poi il fondo da 500 milioni a livello nazionale dovesse anche includere i rimborsi degli abbonamenti, allora alle aziende resterebbero davvero le briciole. Per rimborsare gli utenti è bene che il Governo preveda un capitolo a parte con risorse importanti”. (segue) (Rpi)