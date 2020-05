Trasporti: Hitachi Rail, firmato accordo con Gtt per fornitura 70 nuovi tram a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato questo pomeriggio l’accordo quadro tra Gtt ed Hitachi Rail per la produzione dei nuovi tram di Torino. Come riferisce il relativo comunicato stampa, l’intesa prevede una fornitura generale di 70 nuovi tram, con una suddivisione in due tranche dell’appalto: la prima prevede la fornitura di 30 veicoli per una spesa di 63,417 milioni di euro. Il finanziamento per l’acquisto dei tram da 28 metri, prosegue la nota, è interamente coperto dal ministero dei Trasporti attraverso una convenzione con la città di Torino e rientra nella cosiddetta “cura del ferro”, pensata per potenziare i trasporti su rotaia nei grandi centri urbani. I nuovi tram Hitachi Rail saranno in consegna a partire dall’autunno del 2021: prodotti in Italia nelle officine di Napoli, Pistoia e Reggio Calabria, saranno consegnati a Gtt tra 18 mesi. Stando alla nota, la fornitura ha una garanzia di 4 anni e 6 mesi. Lo stile e il design interno dei veicoli sono stati curati da Giugiaro Architettura: la livrea sarà caratterizzata dai colori giallo e blu della città, in continuità con la colorazione dei nuovi bus Gtt. I tram, prosegue la nota, sono dotati di pianale ribassato e sono più corti rispetto agli attuali tram, e avranno una maggiore capienza di trasporto passeggeri rispetto ai tram attuali. (segue) (Com)